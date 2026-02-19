STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben

Der STOXX 50 zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:43 Uhr um 0,77 Prozent auf 5 203,65 Punkte zurück. In den Handel ging der STOXX 50 0,094 Prozent schwächer bei 5 238,96 Punkten, nach 5 243,87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 240,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 197,49 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,935 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 5 062,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 710,45 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 4 708,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,97 Prozent aufwärts. Bei 5 249,89 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 4,92 Prozent auf 23,44 GBP), Nestlé (+ 4,74 Prozent auf 82,12 CHF), BP (+ 2,94 Prozent auf 4,83 GBP), BAT (+ 1,91 Prozent auf 44,27 GBP) und Diageo (+ 1,48 Prozent auf 17,87 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Airbus SE (-5,91 Prozent auf 188,70 EUR), Enel (-4,68 Prozent auf 8,86 EUR), Rio Tinto (-4,55 Prozent auf 70,53 GBP), UniCredit (-2,54 Prozent auf 72,81 EUR) und Siemens (-2,12 Prozent auf 239,60 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 15 630 515 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 464,811 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

