STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag stärker

Kaum verändert zeigt sich der STOXX 50 am dritten Tag der Woche.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,11 Prozent auf 5 222,70 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 5 210,84 Zählern und damit 0,115 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 216,84 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 249,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 210,84 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,250 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 040,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 294,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 563,09 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,36 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 4,60 Prozent auf 164,95 CHF), Rolls-Royce (+ 2,35 Prozent auf 12,91 GBP), Airbus SE (+ 1,90 Prozent auf 175,60 EUR), Nestlé (+ 1,89 Prozent auf 80,88 CHF) und Unilever (+ 1,87 Prozent auf 43,15 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-4,39 Prozent auf 173,34 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,83 Prozent auf 31,04 GBP), BP (-2,80 Prozent auf 5,14 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,05 Prozent auf 83,18 CHF) und Enel (-2,04 Prozent auf 9,61 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 17 850 255 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 551,379 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at