Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|STOXX 50-Performance
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16.10.2026 15:58:26
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu
Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,68 Prozent höher bei 5 410,81 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,059 Prozent stärker bei 5 377,53 Punkten in den Handel, nach 5 374,34 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 377,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 415,11 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der STOXX 50 bei 5 313,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 408,04 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 4 777,63 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,15 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 6,26 Prozent auf 1 090,20 EUR), Airbus SE (+ 2,61 Prozent auf 199,78 EUR), BAT (+ 1,95 Prozent auf 44,51 GBP), Nestlé (+ 1,69 Prozent auf 82,44 CHF) und RELX (+ 1,59 Prozent auf 29,32 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil AstraZeneca (-1,46 Prozent auf 125,13 GBP), Novartis (-1,06 Prozent auf 124,56 CHF), Roche (-0,50 Prozent auf 377,80 CHF), Rolls-Royce (-0,41 Prozent auf 13,57 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,26 Prozent auf 76,00 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 11 764 345 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 588,996 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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