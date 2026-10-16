Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance 16.10.2026 15:58:26

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu

Derzeit wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,68 Prozent höher bei 5 410,81 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,059 Prozent stärker bei 5 377,53 Punkten in den Handel, nach 5 374,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 377,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 415,11 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der STOXX 50 bei 5 313,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 408,04 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 4 777,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,15 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 6,26 Prozent auf 1 090,20 EUR), Airbus SE (+ 2,61 Prozent auf 199,78 EUR), BAT (+ 1,95 Prozent auf 44,51 GBP), Nestlé (+ 1,69 Prozent auf 82,44 CHF) und RELX (+ 1,59 Prozent auf 29,32 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil AstraZeneca (-1,46 Prozent auf 125,13 GBP), Novartis (-1,06 Prozent auf 124,56 CHF), Roche (-0,50 Prozent auf 377,80 CHF), Rolls-Royce (-0,41 Prozent auf 13,57 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,26 Prozent auf 76,00 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 11 764 345 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 588,996 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

mehr Analysen
16.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
01.10.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
22.09.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 81,04 -1,67% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 197,10 1,10% Airbus SE
ASML NV 1 460,60 -1,16% ASML NV
AstraZeneca PLC 146,90 -1,14% AstraZeneca PLC
Barclays plc 5,11 -0,08% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 53,02 3,07% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 7,40 3,28% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,09 -0,54% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 88,69 2,32% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 133,84 -0,03% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,76 2,24% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 089,20 5,40% Rheinmetall AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 405,49 -0,69% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 15,83 -2,15% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 266,75 -1,39% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 404,24 0,56%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:05 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen