STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen mittags zu

Um 12:09 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 4 897,26 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,067 Prozent höher bei 4 898,07 Punkten in den Handel, nach 4 894,79 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 900,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 894,99 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,372 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 702,84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 591,60 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 24.12.2024, einen Stand von 4 274,15 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,87 Prozent nach oben. 4 902,83 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 921,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 0,74 Prozent auf 89,17 GBP), Diageo (+ 0,55 Prozent auf 15,97 GBP), HSBC (+ 0,13 Prozent auf 11,77 GBP), RELX (+ 0,09 Prozent auf 30,32 GBP) und BP (+ 0,08 Prozent auf 4,28 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rolls-Royce (-0,84 Prozent auf 11,50 GBP), GSK (-0,72 Prozent auf 18,02 GBP), AstraZeneca (-0,62 Prozent auf 136,51 GBP), Rio Tinto (-0,27 Prozent auf 59,81 GBP) und BAT (-0,12 Prozent auf 42,14 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2 242 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 347,291 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at