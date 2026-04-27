STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 5 059,96 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,051 Prozent auf 5 054,03 Punkte an der Kurstafel, nach 5 056,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 065,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 052,75 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 807,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 106,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 4 348,60 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,07 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,26 Prozent auf 1 349,00 EUR), Siemens (+ 1,46 Prozent auf 246,65 EUR), Airbus SE (+ 0,75 Prozent auf 167,20 EUR), Rolls-Royce (+ 0,55 Prozent auf 11,36 GBP) und AstraZeneca (+ 0,53 Prozent auf 140,30 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BAT (-0,91 Prozent auf 42,63 GBP), GSK (-0,74 Prozent auf 20,05 GBP), Enel (-0,74 Prozent auf 9,77 EUR), Zurich Insurance (-0,66 Prozent auf 544,20 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,65 Prozent auf 548,20 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 518 509 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 481,618 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 7,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at