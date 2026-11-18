Am Mittwoch fiel der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 1,07 Prozent auf 5 342,95 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,076 Prozent höher bei 5 404,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 400,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 335,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 411,48 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 3,31 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5 404,24 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 5 471,06 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 4 714,79 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1,45 Prozent auf 175,45 CHF), Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 126,66 EUR), Rolls-Royce (+ 0,27 Prozent auf 13,30 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,06 Prozent auf 67,98 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,21 Prozent auf 582,00 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-4,68 Prozent auf 57,70 GBP), SAP SE (-3,76 Prozent auf 193,92 EUR), BP (-2,96 Prozent auf 5,51 GBP), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 26,33 EUR) und UniCredit (-2,51 Prozent auf 79,96 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 30 225 404 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,04 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at