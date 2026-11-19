Am Donnerstag fiel der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,87 Prozent auf 5 295,28 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,275 Prozent höher bei 5 356,31 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 341,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 293,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 365,99 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 4,17 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 360,74 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 5 466,67 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 4 710,45 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 0,97 Prozent auf 177,15 CHF), UniCredit (+ 0,45 Prozent auf 80,32 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,35 Prozent auf 68,22 CHF), Siemens (+ 0,34 Prozent auf 266,90 EUR) und Airbus SE (+ 0,18 Prozent auf 198,22 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-3,56 Prozent auf 187,02 EUR), Novartis (-3,22 Prozent auf 127,24 CHF), National Grid (-2,57 Prozent auf 12,15 GBP), AstraZeneca (-2,51 Prozent auf 133,04 GBP) und Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 725,60 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 25 120 410 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 476,685 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,04 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at