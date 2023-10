STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Letztendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,83 Prozent schwächer bei 3 887,16 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,163 Prozent höher bei 3 926,23 Punkten in den Montagshandel, nach 3 919,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 3 935,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 872,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 3 967,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Stand von 4 003,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 331,81 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,46 Prozent auf 32,95 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 19,93 EUR), SAP SE (+ 0,03 Prozent auf 122,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,19 Prozent auf 368,40 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,42 Prozent auf 65,61 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen National Grid (-3,08 Prozent auf 9,50 GBP), Enel (-2,66 Prozent auf 5,68 EUR), BASF (-2,47 Prozent auf 41,89 EUR), BP (-2,31 Prozent auf 5,19 GBP) und BAT (-1,79 Prozent auf 25,31 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 18 265 215 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 357,777 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at