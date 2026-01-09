STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 5 042,22 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,172 Prozent auf 5 024,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 015,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 024,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 043,53 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,48 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 805,48 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 4 767,34 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, bei 4 415,89 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,88 Prozent auf 4,23 GBP), Rolls-Royce (+ 1,40 Prozent auf 12,90 GBP), Diageo (+ 1,39 Prozent auf 16,24 GBP), Richemont (+ 1,35 Prozent auf 176,50 CHF) und Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1 869,50 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-2,60 Prozent auf 60,33 GBP), Allianz (-0,97 Prozent auf 386,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 527,80 EUR), AstraZeneca (-0,80 Prozent auf 140,62 GBP) und Zurich Insurance (-0,78 Prozent auf 584,80 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 779 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 407,679 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7,14 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at