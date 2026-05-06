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STOXX 50-Kursverlauf 06.05.2026 17:59:30

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Der STOXX 50 zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Am Mittwoch tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 2,53 Prozent fester bei 5 176,79 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,291 Prozent fester bei 5 063,68 Punkten, nach 5 048,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 063,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 201,72 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 967,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 130,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 468,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,43 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 6,42 Prozent auf 12,79 GBP), Richemont (+ 6,17 Prozent auf 155,75 CHF), Airbus SE (+ 6,04 Prozent auf 188,54 EUR), UniCredit (+ 4,97 Prozent auf 70,96 EUR) und HSBC (+ 4,97 Prozent auf 13,43 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-3,72 Prozent auf 5,51 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,05 Prozent auf 32,12 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,48 Prozent auf 93,40 GBP), RELX (-1,83 Prozent auf 26,25 GBP) und SAP SE (-0,32 Prozent auf 149,32 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 37 221 042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 457,645 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 288,00 -1,44% ASML NV
BNP Paribas S.A. 92,01 -1,27% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,20 -1,99% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,49 0,33% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 15,13 -2,24% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,88 -1,71% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 107,40 -0,88% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 28,52 -5,56% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 171,25 0,97% Richemont
Rolls-Royce Plc 14,26 -3,88% Rolls-Royce Plc
SAP SE 149,40 1,00% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 35,96 -2,72% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UniCredit S.p.A. 70,34 -1,44% UniCredit S.p.A.

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