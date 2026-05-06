ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|STOXX 50-Kursverlauf
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06.05.2026 17:59:30
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus
Am Mittwoch tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 2,53 Prozent fester bei 5 176,79 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,291 Prozent fester bei 5 063,68 Punkten, nach 5 048,97 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 063,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 201,72 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 967,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 130,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 468,33 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,43 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.
STOXX 50-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 6,42 Prozent auf 12,79 GBP), Richemont (+ 6,17 Prozent auf 155,75 CHF), Airbus SE (+ 6,04 Prozent auf 188,54 EUR), UniCredit (+ 4,97 Prozent auf 70,96 EUR) und HSBC (+ 4,97 Prozent auf 13,43 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-3,72 Prozent auf 5,51 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,05 Prozent auf 32,12 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,48 Prozent auf 93,40 GBP), RELX (-1,83 Prozent auf 26,25 GBP) und SAP SE (-0,32 Prozent auf 149,32 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 37 221 042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 457,645 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentaldaten
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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