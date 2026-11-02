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Index-Performance im Blick 02.11.2026 12:27:06

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittag

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittag

Beim STOXX 50 stehen die Signale am Montagmittag auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 5 389,76 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,146 Prozent auf 5 384,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 392,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 369,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 392,75 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 298,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 454,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 754,45 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,73 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 1,92 Prozent auf 74,14 EUR), Siemens Energy (+ 1,43 Prozent auf 128,74 EUR), Siemens (+ 1,32 Prozent auf 269,15 EUR), Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 194,46 EUR) und Rio Tinto (+ 0,98 Prozent auf 61,54 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), BP (-1,57 Prozent auf 6,18 GBP), Roche (-1,31 Prozent auf 398,10 CHF), Novartis (-1,21 Prozent auf 132,16 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,15 Prozent auf 39,90 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 155 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 544,519 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Airbus SE 193,40 1,00% Airbus SE
ASML NV 1 412,00 0,58% ASML NV
Barclays plc 4,99 -0,40% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 7,44 -0,87% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 25,49 -1,96% Deutsche Telekom AG
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Novartis AG 143,16 -0,62% Novartis AG
Rio Tinto plc 73,66 0,34% Rio Tinto plc
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 432,55 -0,30% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Shell (ex Royal Dutch Shell) 48,12 -0,93% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 266,65 1,14% Siemens AG
Siemens Energy AG 128,14 1,39% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 73,71 0,94% UniCredit S.p.A.

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