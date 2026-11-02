Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Index-Performance im Blick
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02.11.2026 12:27:06
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittag
Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 5 389,76 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,146 Prozent auf 5 384,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 392,17 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 369,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 392,75 Punkten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 298,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 454,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 754,45 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,73 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 1,92 Prozent auf 74,14 EUR), Siemens Energy (+ 1,43 Prozent auf 128,74 EUR), Siemens (+ 1,32 Prozent auf 269,15 EUR), Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 194,46 EUR) und Rio Tinto (+ 0,98 Prozent auf 61,54 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), BP (-1,57 Prozent auf 6,18 GBP), Roche (-1,31 Prozent auf 398,10 CHF), Novartis (-1,21 Prozent auf 132,16 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,15 Prozent auf 39,90 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 155 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 544,519 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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