Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Kursentwicklung
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07.10.2026 17:58:26
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach
Zum Handelsende sank der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,86 Prozent auf 5 288,85 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,111 Prozent schwächer bei 5 328,96 Punkten, nach 5 334,87 Punkten am Vortag.
Bei 5 328,96 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 273,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0,634 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 432,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 421,43 Punkte. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 4 749,70 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,69 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Novo Nordisk (+ 3,40 Prozent auf 253,90 DKK), Roche (+ 2,92 Prozent auf 360,00 CHF), Novartis (+ 2,42 Prozent auf 120,02 CHF), Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR) und BAT (+ 2,13 Prozent auf 40,84 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-4,36 Prozent auf 14,08 GBP), UniCredit (-3,95 Prozent auf 77,51 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,71 Prozent auf 6,26 EUR), Barclays (-3,41 Prozent auf 4,32 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-3,27 Prozent auf 79,88 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 27 802 474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638,329 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 6,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
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|DZ BANK
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|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,86
|-2,10%
|ASML NV
|1 611,80
|-0,80%
|Barclays plc
|5,14
|-2,78%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,12
|1,71%
|BP plc (British Petrol)
|6,63
|-0,03%
|Deutsche Telekom AG
|26,95
|1,85%
|HSBC Holdings plc
|16,71
|-3,20%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,27
|-3,56%
|Novartis AG
|127,78
|2,59%
|Novo Nordisk
|34,04
|2,55%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|385,63
|3,66%
|UniCredit S.p.A.
|77,85
|-3,51%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 293,38
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