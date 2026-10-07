Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 07.10.2026 17:58:26

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Der STOXX 50 verlor zum Handelsschluss an Boden.

Zum Handelsende sank der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,86 Prozent auf 5 288,85 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,111 Prozent schwächer bei 5 328,96 Punkten, nach 5 334,87 Punkten am Vortag.

Bei 5 328,96 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 273,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0,634 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 432,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 421,43 Punkte. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 4 749,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,69 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Novo Nordisk (+ 3,40 Prozent auf 253,90 DKK), Roche (+ 2,92 Prozent auf 360,00 CHF), Novartis (+ 2,42 Prozent auf 120,02 CHF), Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR) und BAT (+ 2,13 Prozent auf 40,84 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-4,36 Prozent auf 14,08 GBP), UniCredit (-3,95 Prozent auf 77,51 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,71 Prozent auf 6,26 EUR), Barclays (-3,41 Prozent auf 4,32 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-3,27 Prozent auf 79,88 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 27 802 474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638,329 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 6,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Analysen
30.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
30.07.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,86 -2,10% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 611,80 -0,80% ASML NV
Barclays plc 5,14 -2,78% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 48,12 1,71% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,63 -0,03% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,95 1,85% Deutsche Telekom AG
HSBC Holdings plc 16,71 -3,20% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,27 -3,56% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 127,78 2,59% Novartis AG
Novo Nordisk 34,04 2,55% Novo Nordisk
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 385,63 3,66% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
UniCredit S.p.A. 77,85 -3,51% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 293,38 -0,78%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen