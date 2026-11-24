Stoxx Europe 50
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24.11.2026 09:28:29
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart
Um 09:12 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,12 Prozent auf 5 292,34 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,084 Prozent auf 5 290,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 285,94 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 294,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 283,37 Zählern.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 5 320,47 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 5 480,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 702,84 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,76 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,21 Prozent auf 734,00 EUR), Rolls-Royce (+ 0,67 Prozent auf 13,45 GBP), AstraZeneca (+ 0,65 Prozent auf 136,28 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,62 Prozent auf 97,88 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,57 Prozent auf 638,60 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-2,22 Prozent auf 56,38 GBP), Siemens (-0,68 Prozent auf 263,35 EUR), SAP SE (-0,58 Prozent auf 185,26 EUR), BP (-0,33 Prozent auf 5,45 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,28 Prozent auf 35,57 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 363 003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 450,168 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 251,40
|-0,70%
|AstraZeneca PLC
|162,80
|0,22%
|BP plc (British Petrol)
|6,50
|-0,35%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,78
|-1,32%
|London Stock Exchange (LSE)
|117,20
|1,21%
|Rheinmetall AG
|737,80
|1,50%
|Rio Tinto plc
|67,01
|-3,32%
|Rolls-Royce Plc
|16,00
|0,65%
|SAP SE
|184,20
|-1,52%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|42,60
|0,06%
|Siemens AG
|261,85
|-1,08%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|695,60
|0,40%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 277,04
|-0,17%
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