Um 09:12 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,12 Prozent auf 5 292,34 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,084 Prozent auf 5 290,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 285,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 294,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 283,37 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 5 320,47 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 5 480,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 702,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,76 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,21 Prozent auf 734,00 EUR), Rolls-Royce (+ 0,67 Prozent auf 13,45 GBP), AstraZeneca (+ 0,65 Prozent auf 136,28 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,62 Prozent auf 97,88 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,57 Prozent auf 638,60 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-2,22 Prozent auf 56,38 GBP), Siemens (-0,68 Prozent auf 263,35 EUR), SAP SE (-0,58 Prozent auf 185,26 EUR), BP (-0,33 Prozent auf 5,45 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,28 Prozent auf 35,57 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 363 003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 450,168 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at