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Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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STOXX 50-Entwicklung 13.07.2026 12:27:21

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 kommt heute nicht vom Fleck.

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,11 Prozent schwächer bei 5 368,83 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,412 Prozent auf 5 352,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5 374,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 377,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 352,69 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 287,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 096,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 4 519,43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,30 Prozent. Bei 5 489,89 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2,64 Prozent auf 26,81 EUR), BP (+ 2,25 Prozent auf 4,94 GBP), Rheinmetall (+ 1,21 Prozent auf 1 004,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,99 Prozent auf 30,69 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,91 Prozent auf 508,20 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BAT (-1,23 Prozent auf 44,07 GBP), Rolls-Royce (-0,91 Prozent auf 14,25 GBP), AstraZeneca (-0,89 Prozent auf 127,20 GBP), Airbus SE (-0,64 Prozent auf 195,86 EUR) und Siemens (-0,48 Prozent auf 271,55 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 636 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 604,721 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BP-Aktie weist mit 7,30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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