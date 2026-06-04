STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt nachmittags zu

Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,36 Prozent auf 5 170,64 Punkte nach oben. In den Handel ging der STOXX 50 0,003 Prozent leichter bei 5 151,87 Punkten, nach 5 152,04 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 176,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 137,17 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,371 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 006,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 101,67 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 04.06.2025, den Wert von 4 568,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,31 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,04 Prozent auf 163,80 EUR), RELX (+ 4,88 Prozent auf 25,55 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,83 Prozent auf 91,22 GBP), Airbus SE (+ 3,71 Prozent auf 175,60 EUR) und Roche (+ 3,66 Prozent auf 323,00 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen HSBC (-3,06 Prozent auf 13,49 GBP), Rio Tinto (-2,13 Prozent auf 79,00 GBP), BAT (-1,79 Prozent auf 43,23 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,77 Prozent auf 32,11 GBP) und Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 157,44 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 884 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 563,404 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at