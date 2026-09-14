STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 5 331,00 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,039 Prozent schwächer bei 5 330,53 Punkten, nach 5 332,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 331,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 315,52 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 5 504,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 287,92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 567,56 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,54 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 4,24 Prozent auf 25,80 GBP), SAP SE (+ 3,48 Prozent auf 183,42 EUR), Roche (+ 2,82 Prozent auf 353,90 CHF), GSK (+ 2,57 Prozent auf 18,16 GBP) und Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1 012,00 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4,24 Prozent auf 138,14 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,90 Prozent auf 76,38 CHF), Siemens (-1,51 Prozent auf 260,65 EUR), Rio Tinto (-1,10 Prozent auf 72,93 GBP) und Intesa Sanpaolo (-0,89 Prozent auf 6,79 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 769 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie hat mit 6,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,60 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at