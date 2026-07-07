Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Kursentwicklung im Fokus
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07.07.2026 12:27:05
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt am Mittag im Minus
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,21 Prozent tiefer bei 5 445,96 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,260 Prozent auf 5 443,35 Punkte an der Kurstafel, nach 5 457,53 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 441,96 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 461,12 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 189,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 906,33 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.07.2025, den Stand von 4 479,75 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,86 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 489,89 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Unilever (+ 3,02 Prozent auf 46,95 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,72 Prozent auf 29,92 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,64 Prozent auf 509,00 EUR), RELX (+ 2,59 Prozent auf 24,55 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,47 Prozent auf 90,71 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-6,48 Prozent auf 159,40 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,03 Prozent auf 84,46 CHF), Siemens (-2,45 Prozent auf 274,70 EUR), Rio Tinto (-1,71 Prozent auf 69,16 GBP) und Rolls-Royce (-1,60 Prozent auf 14,80 GBP).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 318 653 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 629,927 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,07 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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