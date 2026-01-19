STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus

So bewegt sich der STOXX 50 am Montag.

Am Montag fällt der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 1,20 Prozent auf 5 066,40 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0,631 Prozent leichter bei 5 095,44 Punkten in den Montagshandel, nach 5 127,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 057,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 095,44 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 883,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 741,85 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 471,05 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,20 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 913,95 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 935,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,44 Prozent auf 27,44 EUR), BAT (+ 0,97 Prozent auf 43,68 GBP), HSBC (-0,03 Prozent auf 12,32 GBP) und Novartis (-0,07 Prozent auf 115,52 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Enel (-2,98 Prozent auf 9,11 EUR), SAP SE (-2,83 Prozent auf 196,42 EUR), Richemont (-2,60 Prozent auf 157,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,27 Prozent auf 60,20 CHF) und RELX (-1,97 Prozent auf 30,33 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 106 079 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 452,408 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,21 Prozent, die höchste im Index.

