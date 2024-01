STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mit Zuschlägen

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,40 Prozent auf 4 210,08 Punkte an. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,258 Prozent stärker bei 4 204,12 Punkten, nach 4 193,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 199,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 214,75 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 29.12.2023, einen Stand von 4 093,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 783,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, einen Wert von 3 862,20 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 2,89 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 214,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,94 Prozent auf 4,71 GBP), BAT (+ 1,71 Prozent auf 23,73 GBP), Novartis (+ 1,28 Prozent auf 93,64 CHF), HSBC (+ 0,97 Prozent auf 6,22 GBP) und Rio Tinto (+ 0,72 Prozent auf 55,89 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-4,89 Prozent auf 30,74 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,23 Prozent auf 44,80 EUR), Enel (-1,16 Prozent auf 6,20 EUR), BASF (-1,15 Prozent auf 45,13 EUR) und Siemens (-0,68 Prozent auf 166,72 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 476 832 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 437,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at