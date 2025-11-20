Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Kursentwicklung
|
20.11.2025 12:26:40
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags in Grün
Um 12:09 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,80 Prozent stärker bei 4 748,09 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,458 Prozent auf 4 732,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 710,45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 732,04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 768,89 Zählern.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 1,22 Prozent zurück. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2025, den Stand von 4 792,48 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 4 615,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 246,63 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,43 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern registriert.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 5,29 Prozent auf 1 680,50 EUR), Rolls-Royce (+ 2,86 Prozent auf 10,97 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,50 Prozent auf 55,82 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 1,81 Prozent auf 5,68 EUR) und Enel (+ 1,63 Prozent auf 8,82 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Diageo (-0,82 Prozent auf 16,88 GBP), UBS (-0,78 Prozent auf 30,36 CHF), National Grid (-0,78 Prozent auf 11,47 GBP), Novartis (-0,43 Prozent auf 101,78 CHF) und Nestlé (-0,35 Prozent auf 79,14 CHF) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4 100 951 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 335,507 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
STOXX 50-Fundamentaldaten
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
