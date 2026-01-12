AstraZeneca Aktie

Index im Blick 12.01.2026 15:58:46

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 nachmittags stärker

Der STOXX 50 notiert am Montag im Plus.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent fester bei 5 096,04 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,061 Prozent auf 5 082,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 085,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 069,74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 097,11 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 814,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 701,04 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 379,94 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Diageo (+ 1,89 Prozent auf 16,61 GBP), Siemens (+ 1,46 Prozent auf 257,90 EUR), HSBC (+ 1,19 Prozent auf 12,08 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,11 Prozent auf 5,99 EUR) und BAT (+ 1,00 Prozent auf 41,01 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen AstraZeneca (-1,81 Prozent auf 139,58 GBP), National Grid (-1,20 Prozent auf 11,78 GBP), Allianz (-0,97 Prozent auf 378,60 EUR), GSK (-0,85 Prozent auf 18,70 GBP) und BP (-0,55 Prozent auf 4,23 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 5 935 229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 419,229 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

15.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
10.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Allianz 380,10 -0,55% Allianz
ASML NV 1 089,80 -0,29% ASML NV
AstraZeneca PLC 162,15 -0,55% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 47,55 0,63% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 87,37 0,88% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 4,92 -0,13% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 19,20 1,32% Diageo plc
GSK PLC Registered Shs 21,69 0,00% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 13,94 1,31% HSBC Holdings plc