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STOXX 50-Kursentwicklung 21.09.2026 15:58:34

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus

Der STOXX 50 performt derzeit positiv.

Um 15:42 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 1,02 Prozent auf 5 362,80 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,041 Prozent stärker bei 5 311,03 Punkten in den Handel, nach 5 308,86 Punkten am Vortag.

Bei 5 311,03 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 375,51 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 489,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der STOXX 50 bei 5 325,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, mit 4 596,94 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,18 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 3,05 Prozent auf 272,05 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,70 Prozent auf 82,18 CHF), Rolls-Royce (+ 2,39 Prozent auf 14,85 GBP), Barclays (+ 2,24 Prozent auf 4,73 GBP) und Roche (+ 1,99 Prozent auf 363,90 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BP (-2,06 Prozent auf 5,47 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,82 Prozent auf 35,10 GBP), National Grid (-0,52 Prozent auf 11,42 GBP), RELX (-0,52 Prozent auf 24,86 GBP) und BAT (-0,17 Prozent auf 41,89 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 126 749 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 557,314 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,75 erwartet. Mit 6,65 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 479,20 1,71% ASML NV
Barclays plc 5,50 1,42% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 48,63 -0,21% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,34 -2,02% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,78 1,68% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 13,38 0,22% National Grid plc
Novartis AG 123,70 1,38% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,02 -0,75% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 387,00 2,54% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 17,48 3,71% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 40,88 -0,50% Shell (ex Royal Dutch Shell)
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STOXX 50 5 365,85 1,07%

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