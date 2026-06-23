National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|STOXX 50-Marktbericht
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23.06.2026 12:27:00
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,61 Prozent schwächer bei 5 320,28 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,437 Prozent schwächer bei 5 329,74 Punkten, nach 5 353,11 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 329,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 292,77 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 5 197,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 818,60 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 429,05 Punkten auf.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,32 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 368,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 135,10 EUR), RELX (+ 2,06 Prozent auf 23,76 GBP), Roche (+ 1,95 Prozent auf 324,80 CHF), AstraZeneca (+ 1,91 Prozent auf 135,44 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,72 Prozent auf 26,57 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4,97 Prozent auf 160,74 EUR), Rio Tinto (-3,73 Prozent auf 72,33 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,53 Prozent auf 86,32 CHF), Siemens (-2,17 Prozent auf 272,95 EUR) und UniCredit (-1,88 Prozent auf 78,91 EUR).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 285 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 638,946 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BP-Aktie hat mit 7,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,08 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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