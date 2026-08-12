STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter

Am Mittwoch verbuchte der STOXX 50 via STOXX letztendlich ein Minus in Höhe von 0,39 Prozent auf 5 526,44 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,015 Prozent tiefer bei 5 547,35 Punkten in den Handel, nach 5 548,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 560,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 520,59 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,026 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der STOXX 50 5 374,81 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 035,66 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 482,32 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,48 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 1 168,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,98 Prozent auf 161,70 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,02 Prozent auf 83,48 CHF), National Grid (+ 0,93 Prozent auf 11,97 GBP) und HSBC (+ 0,89 Prozent auf 15,38 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Richemont (-3,15 Prozent auf 193,70 CHF), SAP SE (-2,62 Prozent auf 175,96 EUR), RELX (-2,57 Prozent auf 25,41 GBP), Novo Nordisk (-2,51 Prozent auf 299,50 DKK) und Deutsche Telekom (-1,44 Prozent auf 28,15 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 20 122 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 583,446 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,85 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,43 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at