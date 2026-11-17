Stoxx Europe 50
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17.11.2026 17:58:41
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter
Am Dienstag tendierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,88 Prozent leichter bei 5 406,04 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,339 Prozent auf 5 491,19 Punkte an der Kurstafel, nach 5 509,87 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 399,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 491,19 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 404,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 500,53 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 4 787,44 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,05 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,12 EUR), BP (-0,46 Prozent auf 5,68 GBP), Richemont (-0,57 Prozent auf 172,95 CHF), Roche (-0,76 Prozent auf 406,20 CHF) und Rolls-Royce (-0,81 Prozent auf 13,27 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-5,58 Prozent auf 201,50 EUR), BAT (-3,95 Prozent auf 45,24 GBP), Novo Nordisk (-3,42 Prozent auf 275,50 DKK), UBS (-3,34 Prozent auf 39,06 CHF) und GSK (-3,14 Prozent auf 18,69 GBP).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 29 078 216 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 515,998 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,08 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 247,40
|-2,77%
|Barclays plc
|5,02
|-1,74%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|53,82
|-4,61%
|BP plc (British Petrol)
|6,79
|-0,24%
|Deutsche Telekom AG
|26,96
|0,37%
|GSK PLC Registered Shs
|22,38
|-2,10%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,20
|-0,75%
|Novo Nordisk
|36,90
|-2,16%
|Richemont
|187,15
|0,08%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|438,61
|-0,97%
|Rolls-Royce Plc
|15,82
|-0,96%
|SAP SE
|201,60
|-5,24%
|Siemens AG
|270,10
|-0,18%
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|42,09
|-2,82%
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