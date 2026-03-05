BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Kursentwicklung im Fokus
|
05.03.2026 17:58:38
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer
Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,37 Prozent tiefer bei 5 031,67 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,068 Prozent auf 5 105,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 101,67 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 030,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 134,07 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 4,31 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, stand der STOXX 50 bei 5 071,44 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 4 815,39 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 05.03.2025, einen Stand von 4 736,63 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit RELX (+ 2,74 Prozent auf 26,23 GBP), BP (+ 2,22 Prozent auf 4,92 GBP), SAP SE (+ 2,15) Prozent auf 170,98 EUR), Diageo (+ 1,58 Prozent auf 15,44 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,45 Prozent auf 31,08 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-5,61 Prozent auf 67,87 GBP), Rheinmetall (-5,58 Prozent auf 1 547,00 EUR), Rolls-Royce (-5,36 Prozent auf 12,90 GBP), Siemens (-3,48 Prozent auf 224,80 EUR) und BAT (-3,07 Prozent auf 43,88 GBP) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 34 925 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 447,779 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,56 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ASML NV
|
05.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Handel in Europa: STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|04.03.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|03.03.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|25.02.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|03.03.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|25.02.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|03.03.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|25.02.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 179,00
|0,14%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|50,20
|-0,59%
|BNP Paribas S.A.
|87,58
|-0,34%
|BP plc (British Petrol)
|5,69
|0,98%
|Diageo plc
|17,75
|-0,56%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,33
|-0,43%
|Novartis AG
|136,50
|-1,41%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,36
|1,07%
|Rheinmetall AG
|1 593,50
|2,15%
|Rio Tinto plc
|78,90
|1,47%
|Rolls-Royce Plc
|15,12
|0,53%
|SAP SE
|174,42
|1,60%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|35,92
|0,48%
|Siemens AG
|227,95
|0,40%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 049,22
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.