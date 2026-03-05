BAT Aktie

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

Kursentwicklung im Fokus 05.03.2026 17:58:38

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der STOXX 50 fiel am Abend.

Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,37 Prozent tiefer bei 5 031,67 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,068 Prozent auf 5 105,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 101,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 030,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 134,07 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 4,31 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, stand der STOXX 50 bei 5 071,44 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 4 815,39 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 05.03.2025, einen Stand von 4 736,63 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit RELX (+ 2,74 Prozent auf 26,23 GBP), BP (+ 2,22 Prozent auf 4,92 GBP), SAP SE (+ 2,15) Prozent auf 170,98 EUR), Diageo (+ 1,58 Prozent auf 15,44 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,45 Prozent auf 31,08 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-5,61 Prozent auf 67,87 GBP), Rheinmetall (-5,58 Prozent auf 1 547,00 EUR), Rolls-Royce (-5,36 Prozent auf 12,90 GBP), Siemens (-3,48 Prozent auf 224,80 EUR) und BAT (-3,07 Prozent auf 43,88 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 34 925 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 447,779 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,56 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ASML NV

Analysen zu ASML NV

04.03.26 ASML NV Buy UBS AG
03.03.26 ASML NV Buy UBS AG
25.02.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
02.02.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
