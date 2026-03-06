Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Marktbericht
|
06.03.2026 15:59:04
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schwächer
Am Freitag steht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,80 Prozent im Minus bei 4 947,02 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,343 Prozent auf 5 054,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 037,60 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 946,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 064,51 Punkten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 5,92 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 06.02.2026, mit 5 130,92 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 4 815,39 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 06.03.2025, mit 4 713,76 Punkten bewertet.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,205 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern markiert.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,49 Prozent auf 1 585,50 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,77 Prozent auf 31,32 GBP), BP (+ 0,60 Prozent auf 4,95 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,57 Prozent auf 87,94 GBP) und SAP SE (+ 0,37 Prozent auf 171,62 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Intesa Sanpaolo (-3,40 Prozent auf 5,12 EUR), Allianz (-3,06 Prozent auf 342,40 EUR), Roche (-3,04 Prozent auf 340,80 CHF), UBS (-2,97 Prozent auf 29,68 CHF) und HSBC (-2,97 Prozent auf 12,41 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 24 450 849 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 462,425 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,13 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
