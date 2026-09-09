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Marktbericht 09.09.2026 15:58:54

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schwächer

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schwächer

Der STOXX 50 notiert am Mittwoch im negativen Bereich.

Am Mittwoch steht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,44 Prozent im Minus bei 5 341,31 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,226 Prozent auf 5 406,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 419,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 321,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 406,92 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 5 527,31 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 5 156,13 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 09.09.2025, mit 4 563,07 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,75 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,80 Prozent auf 5,60 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,90 Prozent auf 35,32 GBP), SAP SE (+ 0,36 Prozent auf 182,36 EUR), GSK (+ 0,36 Prozent auf 18,03 GBP) und National Grid (+ 0,35 Prozent auf 11,51 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-4,72 Prozent auf 1 002,20 EUR), Richemont (-3,87 Prozent auf 176,55 CHF), Siemens (-3,52 Prozent auf 262,90 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,85 Prozent auf 84,68 GBP) und Rolls-Royce (-2,77 Prozent auf 14,40 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 748 025 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 631,308 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,76 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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GSK PLC Registered Shs 20,92 0,19% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 18,04 -0,03% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,62 -0,33% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 99,76 0,38% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 13,26 -0,15% National Grid plc
Rheinmetall AG 999,50 -0,65% Rheinmetall AG
Richemont 186,50 0,43% Richemont
Rolls-Royce Plc 16,88 0,18% Rolls-Royce Plc
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