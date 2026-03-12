STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich schwächer

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,90 Prozent tiefer bei 4 988,60 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,397 Prozent tiefer bei 5 014,03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 034,00 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 018,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 956,68 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,616 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bei 5 152,53 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 4 814,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 580,14 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,634 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 863,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 2,96 Prozent auf 5,29 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,59 Prozent auf 33,28 GBP), National Grid (+ 2,51 Prozent auf 13,68 GBP), Rheinmetall (+ 1,97 Prozent auf 1 550,50 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,92 Prozent auf 85,86 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen HSBC (-6,05 Prozent auf 11,96 GBP), UniCredit (-4,23 Prozent auf 64,81 EUR), Diageo (-3,65 Prozent auf 14,38 GBP), Roche (-3,58 Prozent auf 318,20 CHF) und Intesa Sanpaolo (-2,92 Prozent auf 5,15 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 54 472 945 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 462,039 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,47 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at