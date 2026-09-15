STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 startet in der Verlustzone

Der STOXX 50 verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,50 Prozent schwächer bei 5 292,93 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,119 Prozent schwächer bei 5 313,36 Punkten, nach 5 319,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 292,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 313,36 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5 504,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 295,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 585,66 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,77 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 0,57 Prozent auf 18,65 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,31 Prozent auf 29,02 EUR), Novartis (+ 0,30 Prozent auf 114,26 CHF), Enel (+ 0,30 Prozent auf 8,79 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,24 Prozent auf 35,91 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen UBS (-3,62 Prozent auf 41,76 CHF), UniCredit (-2,68 Prozent auf 82,42 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,73 Prozent auf 6,58 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,44 Prozent auf 83,52 GBP) und HSBC (-1,25 Prozent auf 15,18 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 701 022 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569,802 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Mit 6,66 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at