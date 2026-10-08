Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|STOXX-Handel im Blick
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08.10.2026 09:28:45
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten
Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,10 Prozent schwächer bei 5 235,00 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,257 Prozent auf 5 279,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 293,38 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 279,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 233,11 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 419,19 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 5 349,52 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 4 791,49 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,60 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,33 Prozent auf 5,70 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,26 Prozent auf 36,94 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,12 Prozent auf 84,09 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,11 EUR) und RELX (+ 0,38 Prozent auf 26,09 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-2,70 Prozent auf 75,73 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,57 Prozent auf 6,10 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 265,15 EUR), HSBC (-2,23 Prozent auf 13,77 GBP) und Rolls-Royce (-2,07 Prozent auf 13,75 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 080 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
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|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
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|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
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|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
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|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 576,20
|-2,21%
|BP plc (British Petrol)
|6,84
|3,17%
|Deutsche Telekom AG
|27,01
|0,22%
|HSBC Holdings plc
|16,32
|-2,33%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,12
|-2,31%
|London Stock Exchange (LSE)
|100,50
|2,80%
|Novartis AG
|126,90
|-0,69%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|31,22
|1,36%
|Rolls-Royce Plc
|16,28
|-2,71%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|44,62
|3,25%
|Siemens AG
|266,05
|-1,97%
|UniCredit S.p.A.
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