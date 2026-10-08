Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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STOXX-Handel im Blick 08.10.2026 09:28:45

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten

Der STOXX 50 im Performance-Check.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,10 Prozent schwächer bei 5 235,00 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,257 Prozent auf 5 279,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 293,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 279,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 233,11 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 419,19 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 5 349,52 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 4 791,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,60 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,33 Prozent auf 5,70 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,26 Prozent auf 36,94 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,12 Prozent auf 84,09 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,11 EUR) und RELX (+ 0,38 Prozent auf 26,09 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-2,70 Prozent auf 75,73 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,57 Prozent auf 6,10 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 265,15 EUR), HSBC (-2,23 Prozent auf 13,77 GBP) und Rolls-Royce (-2,07 Prozent auf 13,75 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 080 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 576,20 -2,21% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,84 3,17% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 27,01 0,22% Deutsche Telekom AG
HSBC Holdings plc 16,32 -2,33% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,12 -2,31% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 100,50 2,80% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 126,90 -0,69% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,22 1,36% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 16,28 -2,71% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,62 3,25% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 266,05 -1,97% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 75,89 -2,52% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 259,69 -0,64%

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