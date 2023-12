STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt nachmittags

So bewegt sich der STOXX 50 heute.

Um 15:42 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,03 Prozent aufwärts auf 4 076,06 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,210 Prozent stärker bei 4 083,31 Punkten in den Handel, nach 4 074,77 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 125,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 075,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,206 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, stand der STOXX 50 bei 3 916,73 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 14.09.2023, einen Stand von 4 012,01 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 14.12.2022, einen Stand von 3 806,27 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 10,59 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 125,65 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 4,58 Prozent auf 4,54 GBP), Richemont (+ 4,19 Prozent auf 124,35 CHF), UBS (+ 4,04 Prozent auf 26,02 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,00 Prozent auf 63,59 EUR) und Rio Tinto (+ 2,89 Prozent auf 56,55 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,48 Prozent auf 381,50 EUR), Deutsche Telekom (-3,95 Prozent auf 21,67 EUR), RELX (-3,52 Prozent auf 30,57 GBP), SAP SE (-2,89 Prozent auf 142,26 EUR) und Roche (-2,24 Prozent auf 247,00 CHF) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 12 372 614 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 395,429 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,86 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

