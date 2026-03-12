ASML NV Aktie
12.03.2026 12:27:06
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,76 Prozent schwächer bei 4 995,72 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,397 Prozent auf 5 014,03 Punkte an der Kurstafel, nach 5 034,00 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 014,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 984,57 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,759 Prozent zu. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 12.02.2026, einen Stand von 5 152,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 814,15 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 12.03.2025, den Stand von 4 580,14 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,778 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 863,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,70 Prozent auf 1 561,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,16 Prozent auf 85,22 GBP), Rio Tinto (+ 1,13 Prozent auf 68,68 GBP), BAT (+ 0,53 Prozent auf 43,91 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,49 Prozent auf 32,60 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil HSBC (-5,92 Prozent auf 11,97 GBP), Roche (-2,85 Prozent auf 320,60 CHF), Siemens (-1,75 Prozent auf 224,20 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,58 Prozent auf 5,22 EUR) und Diageo (-1,42 Prozent auf 14,71 GBP) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 8 946 539 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 462,039 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent an der Spitze im Index.
