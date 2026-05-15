STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge

Der STOXX 50 bewegt sich am Freitag im Minus.

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,51 Prozent leichter bei 5 048,04 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,398 Prozent tiefer bei 5 105,13 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 125,52 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 105,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 037,25 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,463 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 5 101,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 5 146,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 522,36 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,83 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,80 Prozent auf 145,18 EUR), RELX (+ 2,16 Prozent auf 24,16 GBP), Roche (+ 1,69 Prozent auf 325,40 CHF), BP (+ 1,24 Prozent auf 5,47 GBP) und Nestlé (+ 1,18 Prozent auf 77,79 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen National Grid (-6,43 Prozent auf 12,07 GBP), Siemens (-5,50 Prozent auf 258,65 EUR), Siemens Energy (-5,11 Prozent auf 167,96 EUR), Rio Tinto (-5,05 Prozent auf 77,42 GBP) und Rolls-Royce (-3,89 Prozent auf 11,51 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 8 935 027 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 511,450 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,77 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at