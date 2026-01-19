Enel Aktie

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

Index-Bewegung 19.01.2026 17:59:09

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge

STOXX 50-Kurs am Montag zum Handelsende.

Am Montag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,32 Prozent leichter bei 5 060,23 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,631 Prozent leichter bei 5 095,44 Punkten in den Montagshandel, nach 5 127,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 057,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 095,44 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 19.12.2025, den Wert von 4 883,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 4 741,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Wert von 4 471,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,08 Prozent aufwärts. Bei 5 146,25 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern registriert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,96 Prozent auf 27,58 EUR), BAT (+ 1,09 Prozent auf 43,73 GBP), Rheinmetall (+ 0,95 Prozent auf 1 920,00 EUR), HSBC (+ 0,55 Prozent auf 12,39 GBP) und GSK (-0,03 Prozent auf 18,16 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-3,20 Prozent auf 210,35 EUR), Enel (-3,09 Prozent auf 9,10 EUR), SAP SE (-3,06 Prozent auf 195,96 EUR), Novo Nordisk (-2,92 Prozent auf 377,55 DKK) und RELX (-2,59 Prozent auf 30,14 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 748 695 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 452,408 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

