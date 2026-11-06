STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht Verluste

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,52 Prozent tiefer bei 5 336,78 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,812 Prozent auf 5 375,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 419,00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 375,01 Punkte, das Tagestief hingegen 5 317,52 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 0,882 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 334,87 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Wert von 5 507,27 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 4 735,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,66 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,16 Prozent auf 117,44 EUR), Rolls-Royce (+ 0,40 Prozent auf 12,45 GBP), UBS (-0,35 Prozent auf 39,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,47 Prozent auf 67,18 CHF) und HSBC (-0,47 Prozent auf 13,01 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-3,96 Prozent auf 808,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,94 Prozent auf 571,20 EUR), Allianz (-3,85 Prozent auf 447,20 EUR), BAT (-3,84 Prozent auf 45,36 GBP) und Siemens (-3,37 Prozent auf 264,05 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 13 955 568 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 515,535 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at