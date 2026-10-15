Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX-Handel im Blick
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15.10.2026 12:26:53
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich leichter
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent schwächer bei 5 338,64 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,175 Prozent auf 5 344,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 353,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 351,53 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 316,45 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,487 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 5 295,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 385,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 737,36 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,70 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 2,93 Prozent auf 43,85 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,81 Prozent auf 25,99 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,64 Prozent auf 86,20 GBP), RELX (+ 2,57 Prozent auf 28,46 GBP) und Zurich Insurance (+ 2,40 Prozent auf 605,80 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-6,55 Prozent auf 126,42 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,72 Prozent auf 75,16 CHF), Rio Tinto (-4,13 Prozent auf 66,37 GBP), Siemens (-2,89 Prozent auf 267,10 EUR) und Rolls-Royce (-0,69 Prozent auf 13,52 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 6 776 515 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 581,827 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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