STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Am fünften Tag der Woche legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,13 Prozent leichter bei 5 403,73 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,268 Prozent auf 5 396,40 Punkte an der Kurstafel, nach 5 410,92 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 390,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 411,59 Einheiten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,72 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 323,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der STOXX 50 5 459,40 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 784,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,01 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 4,70 Prozent auf 136,65 GBP), RELX (+ 3,70 Prozent auf 30,23 GBP), GSK (+ 2,56 Prozent auf 18,61 GBP), Unilever (+ 2,53 Prozent auf 48,92 GBP) und BAT (+ 2,10 Prozent auf 46,11 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,78 Prozent auf 128,40 EUR), Rolls-Royce (-3,28 Prozent auf 12,38 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,35 Prozent auf 71,40 CHF), Barclays (-2,34 Prozent auf 4,22 GBP) und Siemens (-2,34 Prozent auf 267,35 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 779 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 579,977 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,25 zu Buche schlagen. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,45 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at