AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX 50 im Fokus
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26.06.2026 17:58:55
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter
Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,61 Prozent schwächer bei 5 341,99 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,162 Prozent tiefer bei 5 365,96 Punkten, nach 5 374,68 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 295,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 365,96 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,239 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 216,84 Punkte. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 846,45 Punkten auf. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 4 419,80 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,76 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 386,16 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 135,14 EUR), AstraZeneca (+ 1,82 Prozent auf 143,18 GBP), BAT (+ 1,13 Prozent auf 47,51 GBP), Novo Nordisk (+ 0,73 Prozent auf 317,95 DKK) und Enel (+ 0,70 Prozent auf 10,10 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-5,84 Prozent auf 153,92 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,54 Prozent auf 84,52 CHF), BP (-2,38 Prozent auf 4,69 GBP), UBS (-2,03 Prozent auf 39,97 CHF) und Rolls-Royce (-1,80 Prozent auf 14,06 GBP).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 42 545 459 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 598,862 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,12 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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