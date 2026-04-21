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STOXX 50-Entwicklung 21.04.2026 17:59:00

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der STOXX 50 schloss den Handelstag mit Verlusten ab.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 1,02 Prozent leichter bei 5 078,94 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,030 Prozent auf 5 129,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 131,42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 068,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 145,47 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 778,22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 011,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 233,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,46 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 2,70 Prozent auf 27,79 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,53 Prozent auf 96,50 GBP), Allianz (+ 1,41 Prozent auf 394,80 EUR), BP (+ 1,17 Prozent auf 5,63 GBP) und SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 151,16 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rolls-Royce (-6,50 Prozent auf 11,80 GBP), Novo Nordisk (-4,19 Prozent auf 247,10 DKK), Airbus SE (-3,33 Prozent auf 170,44 EUR), Rheinmetall (-3,04 Prozent auf 1 431,00 EUR) und GSK (-2,89 Prozent auf 20,82 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Rolls-Royce-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 33 859 208 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 479,460 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,42 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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