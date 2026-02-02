Siemens Aktie

Marktbericht 02.02.2026 09:29:39

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,51 Prozent auf 5 058,02 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,689 Prozent auf 5 049,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 084,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 058,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 040,14 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 02.01.2026, den Wert von 4 957,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 754,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 607,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,03 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,85 Prozent auf 28,69 EUR), Richemont (+ 1,50 Prozent auf 151,80 CHF), National Grid (+ 1,28 Prozent auf 12,50 GBP), BAT (+ 1,28 Prozent auf 44,32 GBP) und Diageo (+ 1,25 Prozent auf 16,96 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BP (-2,91 Prozent auf 4,50 GBP), Rio Tinto (-2,36 Prozent auf 65,79 GBP), HSBC (-1,56 Prozent auf 12,65 GBP), Airbus SE (-1,48 Prozent auf 190,60 EUR) und UniCredit (-1,31 Prozent auf 72,51 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 1 519 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
29.01.26 Siemens Kaufen DZ BANK
26.01.26 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Siemens Buy UBS AG
15.01.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Siemens Buy UBS AG
