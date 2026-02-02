Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Marktbericht
|
02.02.2026 09:29:39
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer
Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,51 Prozent auf 5 058,02 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,689 Prozent auf 5 049,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 084,12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 058,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 040,14 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 02.01.2026, den Wert von 4 957,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 754,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 607,74 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,03 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,85 Prozent auf 28,69 EUR), Richemont (+ 1,50 Prozent auf 151,80 CHF), National Grid (+ 1,28 Prozent auf 12,50 GBP), BAT (+ 1,28 Prozent auf 44,32 GBP) und Diageo (+ 1,25 Prozent auf 16,96 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BP (-2,91 Prozent auf 4,50 GBP), Rio Tinto (-2,36 Prozent auf 65,79 GBP), HSBC (-1,56 Prozent auf 12,65 GBP), Airbus SE (-1,48 Prozent auf 190,60 EUR) und UniCredit (-1,31 Prozent auf 72,51 EUR).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 1 519 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Siemens AG
|29.01.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,02
|-0,05%
|ASML NV
|1 175,40
|-2,31%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|51,00
|-0,20%
|BNP Paribas S.A.
|90,55
|-0,28%
|BP plc (British Petrol)
|5,23
|-2,13%
|Deutsche Telekom AG
|28,82
|2,45%
|Diageo plc
|19,45
|0,00%
|HSBC Holdings plc
|14,62
|-0,95%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,88
|-1,39%
|National Grid plc
|14,30
|-2,05%
|Richemont
|165,20
|1,32%
|Rio Tinto plc
|76,11
|-0,38%
|Siemens AG
|253,90
|-0,63%
|UniCredit S.p.A.
|73,51
|0,10%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 060,27
|-0,47%