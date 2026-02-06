Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Entwicklung 06.02.2026 17:58:41

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester

So performte der STOXX 50 am Freitag letztendlich.

Im STOXX 50 ging es im STOXX-Handel schlussendlich um 1,12 Prozent aufwärts auf 5 128,35 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 5 073,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 056,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 133,56 Zähler.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 1,57 Prozent zu. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 5 039,56 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 4 735,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 661,65 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Novo Nordisk (+ 5,29 Prozent auf 295,50 DKK), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 250,50 EUR), HSBC (+ 2,21 Prozent auf 13,06 GBP), Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1 604,50 EUR) und BP (+ 1,91 Prozent auf 4,78 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen RELX (-4,62 Prozent auf 21,45 GBP), Diageo (-1,48 Prozent auf 17,60 GBP), Deutsche Telekom (-1,11 Prozent auf 30,26 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,11 Prozent auf 75,02 GBP) und Roche (-0,64 Prozent auf 356,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21 953 267 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 445,586 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 7,37 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

mehr Analysen
02.02.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
02.02.26 Roche Kaufen DZ BANK
02.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Roche Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 192,60 4,67% ASML NV
BNP Paribas S.A. 93,94 1,99% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,49 2,04% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 30,26 -0,88% Deutsche Telekom AG
Diageo plc 20,40 0,00% Diageo plc
HSBC Holdings plc 15,04 3,58% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,98 1,13% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 87,50 0,57% London Stock Exchange (LSE)
Novo Nordisk 40,22 8,53% Novo Nordisk
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 24,90 -2,73% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 604,00 0,41% Rheinmetall AG
Roche AG (Genussschein) 356,40 -0,64% Roche AG (Genussschein)
Siemens AG 251,80 2,96% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 130,92 1,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:33 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen