Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|STOXX 50-Entwicklung
|
06.02.2026 17:58:41
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester
Im STOXX 50 ging es im STOXX-Handel schlussendlich um 1,12 Prozent aufwärts auf 5 128,35 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 5 073,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 056,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 133,56 Zähler.
STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 1,57 Prozent zu. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 5 039,56 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 4 735,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 661,65 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Novo Nordisk (+ 5,29 Prozent auf 295,50 DKK), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 250,50 EUR), HSBC (+ 2,21 Prozent auf 13,06 GBP), Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1 604,50 EUR) und BP (+ 1,91 Prozent auf 4,78 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen RELX (-4,62 Prozent auf 21,45 GBP), Diageo (-1,48 Prozent auf 17,60 GBP), Deutsche Telekom (-1,11 Prozent auf 30,26 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,11 Prozent auf 75,02 GBP) und Roche (-0,64 Prozent auf 356,40 CHF) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21 953 267 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 445,586 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 7,37 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 192,60
|4,67%
|BNP Paribas S.A.
|93,94
|1,99%
|BP plc (British Petrol)
|5,49
|2,04%
|Deutsche Telekom AG
|30,26
|-0,88%
|Diageo plc
|20,40
|0,00%
|HSBC Holdings plc
|15,04
|3,58%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,98
|1,13%
|London Stock Exchange (LSE)
|87,50
|0,57%
|Novo Nordisk
|40,22
|8,53%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|24,90
|-2,73%
|Rheinmetall AG
|1 604,00
|0,41%
|Roche AG (Genussschein)
|356,40
|-0,64%
|Siemens AG
|251,80
|2,96%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 130,92
|1,17%
