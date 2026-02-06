STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester

Im STOXX 50 ging es im STOXX-Handel schlussendlich um 1,12 Prozent aufwärts auf 5 128,35 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 5 073,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 056,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 133,56 Zähler.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 1,57 Prozent zu. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 5 039,56 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 4 735,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 661,65 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Novo Nordisk (+ 5,29 Prozent auf 295,50 DKK), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 250,50 EUR), HSBC (+ 2,21 Prozent auf 13,06 GBP), Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1 604,50 EUR) und BP (+ 1,91 Prozent auf 4,78 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen RELX (-4,62 Prozent auf 21,45 GBP), Diageo (-1,48 Prozent auf 17,60 GBP), Deutsche Telekom (-1,11 Prozent auf 30,26 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,11 Prozent auf 75,02 GBP) und Roche (-0,64 Prozent auf 356,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21 953 267 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 445,586 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 7,37 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

