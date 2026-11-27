Letztendlich wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Letztendlich erhöhte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,07 Prozent auf 5 334,17 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,232 Prozent auf 5 290,18 Punkte an der Kurstafel, nach 5 277,94 Punkten am Vortag.

Bei 5 341,42 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 290,18 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 2,59 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 371,41 Punkte taxiert. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 5 441,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 788,10 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,61 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 4,19 Prozent auf 77,03 EUR), Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 791,10 EUR), Rio Tinto (+ 3,02 Prozent auf 58,00 GBP), Barclays (+ 2,38 Prozent auf 4,11 GBP) und HSBC (+ 1,88 Prozent auf 12,69 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR), Unilever (-0,43 Prozent auf 50,40 GBP), Nestlé (-0,35 Prozent auf 87,34 CHF), AstraZeneca (-0,33 Prozent auf 139,64 GBP) und GSK (-0,13 Prozent auf 19,43 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 515 745 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 436,139 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at