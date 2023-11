STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels stärker

Am Mittwoch ging es im STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,21 Prozent auf 3 956,44 Punkte nach oben. Zuvor ging der STOXX 50 0,031 Prozent höher bei 3 949,54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 948,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 949,54 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 965,30 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,406 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 3 823,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 922,50 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 22.11.2022, einen Stand von 3 742,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 7,35 Prozent nach oben. Bei 4 089,95 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens (+ 1,35 Prozent auf 149,66 EUR), Diageo (+ 1,30 Prozent auf 28,35 GBP), SAP SE (+ 1,23 Prozent auf 141,16 EUR), RELX (+ 1,13 Prozent auf 30,40 GBP) und BAT (+ 1,13 Prozent auf 25,55 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-3,44 Prozent auf 32,82 EUR), BP (-2,18 Prozent auf 4,66 GBP), Glencore (-1,76 Prozent auf 4,49 GBP), HSBC (-1,08 Prozent auf 6,07 GBP) und AstraZeneca (-1,04 Prozent auf 100,86 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 315 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 420,781 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

