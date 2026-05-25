Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|STOXX 50-Kursentwicklung
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25.05.2026 17:58:01
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone
Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 1,08 Prozent höher bei 5 254,15 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,225 Prozent auf 5 209,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5 197,99 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 209,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 258,59 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 056,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 295,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 505,13 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,99 Prozent zu Buche. Bei 5 315,22 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 3,47 Prozent auf 74,56 EUR), Siemens Energy (+ 3,34 Prozent auf 181,28 EUR), Siemens (+ 3,03 Prozent auf 276,75 EUR), Airbus SE (+ 2,79 Prozent auf 174,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 2,14 Prozent auf 5,74 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (+ 0,48 Prozent auf 29,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,07 Prozent auf 474,00 EUR), Rheinmetall (+ 1,34 Prozent auf 1 243,60 EUR), Allianz (+ 1,40 Prozent auf 391,00 EUR) und Enel (+ 1,41 Prozent auf 9,82 EUR).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2 957 826 Aktien gehandelt. Mit 543,054 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 7,71 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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