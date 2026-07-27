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STOXX 50-Marktbericht 27.07.2026 17:58:32

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

Kaum verändert zeigte sich der STOXX 50 schlussendlich.

Der STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 5 431,24 Punkten ab. In den Handel ging der STOXX 50 0,088 Prozent stärker bei 5 433,94 Punkten, nach 5 429,15 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 486,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 428,89 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 5 342,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 040,09 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 510,26 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,56 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 7,90 Prozent auf 151,28 EUR), RELX (+ 4,44 Prozent auf 26,82 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,58 Prozent auf 27,07 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,20 Prozent auf 520,20 EUR) und GSK (+ 2,16 Prozent auf 19,61 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil BP (-2,57 Prozent auf 5,34 GBP), Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 148,38 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 79,00 CHF), National Grid (-1,21 Prozent auf 12,23 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,86 Prozent auf 32,77 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 24 916 330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 602,408 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie hat mit 7,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,76 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 430,80 -7,16% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,24 -2,44% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,93 1,81% Deutsche Telekom AG
GSK PLC Registered Shs 22,84 1,56% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,46 0,40% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 518,80 2,05% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 14,31 -1,41% National Grid plc
Prosus N.V. 37,91 3,62% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,34 3,91% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
SAP SE 151,40 7,88% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38,06 -1,88% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 149,44 -0,59% Siemens Energy AG

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