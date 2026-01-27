STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,75 Prozent stärker bei 5 109,62 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,255 Prozent stärker bei 5 084,31 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 071,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 115,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 080,94 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Stand von 4 892,45 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 27.10.2025, bei 4 800,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 527,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,08 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 146,25 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,29 Prozent auf 1 850,00 EUR), HSBC (+ 2,82 Prozent auf 12,77 GBP), UniCredit (+ 2,54 Prozent auf 74,16 EUR), GSK (+ 1,86 Prozent auf 18,63 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,75 Prozent auf 61,46 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil RELX (-5,13 Prozent auf 27,20 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-3,73 Prozent auf 82,58 GBP), Diageo (-2,75 Prozent auf 16,10 GBP), SAP SE (-2,69 Prozent auf 195,54 EUR) und Airbus SE (-1,48 Prozent auf 199,36 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 17 439 290 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 456,672 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,70 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

