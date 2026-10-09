STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

Mit dem STOXX 50 ging es letztendlich aufwärts.

Am Freitag gewann der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,93 Prozent auf 5 308,62 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,214 Prozent stärker bei 5 270,94 Punkten, nach 5 259,69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 321,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 270,94 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,262 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 5 337,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 385,09 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 4 767,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,09 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 4,82 Prozent auf 27,20 GBP), SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 191,46 EUR), Siemens (+ 2,97 Prozent auf 272,10 EUR), UBS (+ 2,76 Prozent auf 39,90 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,64 Prozent auf 86,94 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Deutsche Telekom (-7,94 Prozent auf 24,70 EUR), National Grid (-0,48 Prozent auf 11,47 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 6,13 EUR), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 76,04 CHF) und Airbus SE (+ 0,20 Prozent auf 187,70 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 17 576 402 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 620,600 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at