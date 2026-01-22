Rio Tinto Aktie
22.01.2026 09:29:16
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen
Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,98 Prozent fester bei 5 060,77 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,423 Prozent fester bei 5 032,87 Punkten, nach 5 011,65 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 032,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 064,15 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,680 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 4 868,42 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 4 770,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 508,57 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,09 Prozent nach oben. Bei 5 146,25 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten erreicht.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 2,47 Prozent auf 43,53 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,01 Prozent auf 26,84 EUR), Richemont (+ 1,82 Prozent auf 159,85 CHF), Nestlé (+ 1,78 Prozent auf 74,28 CHF) und AstraZeneca (+ 1,53 Prozent auf 135,42 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,10 Prozent auf 1 814,50 EUR), Rio Tinto (-1,27 Prozent auf 65,57 GBP), Novartis (+ 0,03 Prozent auf 114,38 CHF), RELX (+ 0,10 Prozent auf 29,73 GBP) und Roche (+ 0,15 Prozent auf 345,20 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Rolls-Royce-Aktie. 988 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 441,865 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|19.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
