STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain

Der STOXX 50 bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,79 Prozent fester bei 4 911,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,441 Prozent auf 4 894,46 Punkte an der Kurstafel, nach 4 872,97 Punkten am Vortag.

Bei 4 911,35 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 894,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 1,38 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, lag der STOXX 50 bei 5 258,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der STOXX 50 4 883,02 Punkte auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 4 702,56 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,924 Prozent nach unten. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 845,99 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,18 Prozent auf 5,16 EUR), Richemont (+ 1,79 Prozent auf 133,45 CHF), Unilever (+ 1,49 Prozent auf 46,42 GBP), Siemens (+ 1,45 Prozent auf 213,35 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,37 Prozent auf 12,06 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BP (-2,26 Prozent auf 5,70 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,49 Prozent auf 34,10 GBP), UniCredit (-0,54 Prozent auf 62,37 EUR), RELX (-0,32 Prozent auf 25,04 GBP) und Diageo (+ 0,00 Prozent auf 14,02 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 675 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 450,399 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 8,56 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at